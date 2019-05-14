Комітет почав розглядати постанови про скасування "мовного закону"

Фото: засідання комітету (РБК-Україна)

На скасуванні "мовного закону" наполягає "Опозиційний блок"

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України почав розгляд проектів постанов про скасування "мовного закону". Про це заявив в. о. голови комітету Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що засідання регламентного комітету почалось о 12:00.

"Всі автори проектів постанов були запрошені на засідання комітету. Починаємо з першого питання, проект внесено нардепами Новинським і Вілкулом", - зазначив Пинзеник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада відхилить постанови про скасування "мовного закону" у вівторок. Спікер Андрій Парубій також обурився спробами скасування цього закону.

"Робляться неймовірні спроби скасування закону про функціонування української мови, який ми прийняли. Зокрема, була рейдерська спроба заблокувати підписання закону", - додав він.

До цього Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов про заборону підписання "мовного закону". Суд вважає, що заявник не довів протиправність дій Парубія у зв'язку з ненаданням доказів.