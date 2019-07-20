Комитет избирателей заявил о массовых нарушениях дня тишины

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) фиксируют массовые нарушения избирательного законодательства в день тишины накануне внеочередных выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КИУ в Facebook.

Как сообщается, 20 июля наблюдатели зафиксировали незаконную агитацию в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Также было зафиксировано распространение политической рекламы в социальных сетях.

В частности, нарушения касаются размещения агитационных билбордов, объявлений и других агитационных материалов с или без уточнения партий или кандидатов в народные депутаты. Наблюдатели зафиксировали политическую рекламу кандидата в нардепы в одномандатном избирательном округе №221, а также антирекламу против кандидата в нардепы в 96-м мажоритарном округе.

Кроме того, в Закарпатской области в день тишины от имени одного из кандидатов рассылались агитационные смс-сообщения. Местные жители начали получать агитационные смс, написанные на венгерском языке, утром субботы.

Напомним, ранее сообщалось, что за время предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства. По данным полиции, по факту нарушений были составлены 155 админпротоколов и открыты 38 уголовных производств.