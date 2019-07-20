Комітет виборців заявив про масові порушення дня тиші

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) фіксують масові порушення виборчого законодавства в день тиші напередодні позачергових виборів в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КВУ в Facebook.

Як повідомляється, 20 липня спостерігачі зафіксували незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях. Також було зафіксовано поширенні політичної реклами в соціальних мережах.

Зокрема, порушення стосуються розміщення агітаційних білбордів, оголошень та інших агітаційних матеріалів з або без уточнення партій чи кандидатів в народні депутати. Спостерігачі зафіксували політичну рекламу кандидата в нардепи в одномандатному виборчому окрузі №221, а також антирекламу проти кандидата в нардепи в 96-му мажоритарному окрузі.

Крім того, в Закарпатській області в день тиші від імені одного з кандидатів розсилалися агітаційні смс-повідомлення. Місцеві жителі почали отримувати агітаційні смс, написані угорською мовою, вранці суботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час передвиборчої кампанії поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства. За даними поліції, за фактом порушень було складено 155 адмінпротоколів та відкрито 38 кримінальних проваджень.