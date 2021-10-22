Комитет по этике рекомендовал отстранить Третьякову на пять заседаний Рады

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту отстранить Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Предложение может быть проголосовано в начале ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram - канале.

"Голосование за такое решение может состояться на следующей пленарной неделе со 2 ноября", - добавила она.

Как отметила пресс-секретарь, в соответствии со статьей 51 Регламента такое решение должна принять Верховная рада без обсуждения.

Напомним, народного депутата от фракции "Слуги народа" Галину Третьякову планируют отстранить от заседаний из-за ее скандального сообщения во фракционном чате после смерти нардепа Антона Полякова, где она сказала о том, что "одним врагом меньше".

Сама Галина Третьякова возглавляет комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.