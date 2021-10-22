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Комітет з етики рекомендував відсторонити Третьякову на п'ять засідань Ради

Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту відсторонити Галину Третьякову від участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Пропозиція може бути проголосована на початку листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram-каналі.

Як зазначила речниця, відповідно до статті 51 Регламенту таке рішення має прийняти Верховна рада без обговорення.

"Голосування за таке рішення може відбутися на наступному пленарному тижні з 2 листопада", - додала вона.

Нагадаємо, народного депутата від фракції "Слуги народу" Галину Третьякову планують відсторонити від засідань через її скандальне повідомлення у фракційному чаті після смерті нардепа Антона Полякова, де вона сказала про те, що "одним ворогом менше".

Сама Галина Третьякова очолює комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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