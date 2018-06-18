Комитет еще не завершил рассмотрение поправок в избирательный кодекс, - Парубий

Спикер напомнил, что Рада должна рассмотреть изменения в избирательный кодекс за год до избирательной кампании.

Профильный комитет Верховной рады еще рассматривает поправки в избирательный кодекс. Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"По поводу избирательного закона хочу напомнить, что рабочая группа комитета сейчас ведет анализ правок. Если комитет сможет рассмотреть поправки до завершения сессии, то я предложу его рассмотреть до конца сессии. Если не успеет, то он будет предложен (для голосования в ВР, - ред.) как один из первых законопроектов", - заявил Парубий.

Спикер напомнил, что Рада должна рассмотреть изменения в избирательный кодекс за год до избирательной кампании.

"Я убежден, что Верховная рада должна в сентябре войти в рассмотрение. Возможно, не в первую неделю, а во вторую неделю. Количество правок может втянуть нас в рассмотрение даже на неделю. Это 4,5 тысячи поправок... Если мы войдем в рассмотрение в июле, и рассмотрение затянется, никто не уверен, будет ли голосование положительным", - добавил он.

Напомним, ранее Парубий заявил, что принятие избирательного кодекса будет стоять на повестке дня Рады осенью текущего года.