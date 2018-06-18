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Комітет ще не завершив розгляд поправок до виборчого кодексу, - Парубій

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:07
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Спікер нагадав, що Рада має розглянути зміни до виборчого кодексу за рік до виборчої кампанії.

Профільний комітет Верховної ради ще розглядає поправки до виборчого кодексу. Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"З приводу виборчого закону хочу нагадати, що робоча група комітету зараз веде аналіз правок. Якщо комітет зможе розглянути правки до завершення сесії, то я запропоную його розглянути до завершення сесії. Якщо не встигне, то він буде запропонований (для голосування у ВР, - ред.) як один з перших законопроектів", - заявив Парубій.

Спікер нагадав, що Рада має розглянути зміни до виборчого кодексу за рік до виборчої кампанії.

"Я переконаний, що Верховна рада повинна в вересні увійти в розгляд. Можливо, не в перший тиждень, а в другий тиждень. Кількість правок може втягнути нас у розгляд навіть на тиждень. Це 4,5 тисячі правок... Якщо ми увійдемо у розгляд у липні, і розгляд затягнеться, ніхто не впевнений, чи буде голосування позитивним", - додав він.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що ухвалення виборчого кодексу буде стояти на порядку денному Ради восени поточного року.

Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій Комітет ВР розгляне звіт про результати виконання програми діяльності Кабміну у 2017 році
Теги публікації: Андрій Парубій, кодекс, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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