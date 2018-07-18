Комісія обрала на керівні посади ДБР 27 службовців

Рішення про призначення ухвалюватиме директор ДБР після перевірки щодо переможців

У Державному бюро розслідувань повідомили про обрання зовнішньою комісією конкурсу 27 службовців на керівні посади у ДБР. Про це повідомляє прес-служба держбюро.

Вказано, що рішення про призначення на посади ухвалюватиме директор відомства Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

"Йдеться про спеціальну перевірку державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців від Ради громадського контролю та експертів від профільних організацій… ДБР не задіяно у конкурсному відборі на ці посади, але я як директор несу відповідальність за всіх працівників, тим паче, якщо це - керівники напрямків", - зазначив він.

Слід зазначити, що ДБР - це орган з унікальною процедурою обрання працівників на 170 керівних посад, оскільки зовнішня комісія обирає не лише директора та заступників, а навіть керівників секторів.

За словами Труби, протягом конкурсу неодноразово з’являлися заяви громадських організацій щодо недоброчесності тих чи інших кандидатів.

"Ми уважно слідкували за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Ця можливість була у зовнішньої комісії під час співбесід. Із завершенням конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того - це наш обов’язок", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше Консультативна місія Євросоюзу в Україні прийняла до відома зауваження, згідно з якими деякі кандидати на посади у ДБР можуть бути причетними до порушень прав людини.

РБК-Україна раніше повідомляло, що всі кандидати на посади у бюро, яких конкурсні комісії будуть рекомендувати до призначення, обов'язково будуть проходити поліграф.