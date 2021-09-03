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Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года, - Стефанишина

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Пятница 03 сентября 2021 22:05
Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года. В частности, американские министры приедут в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободу слова Савика Шустера".

"Украина и Штаты хотят структурировать (отношения между странами - ред.), поэтому начинается структурное диалог. Уже к концу года ключевые американские и украинские министры будут находиться в Киеве, где будут внедряться договоренности по энергетике, по климату, по экономике, по коммерческой сотрудничества", - заявила Стефанишина.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.


Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.


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