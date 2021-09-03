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Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року, - Стефанішина

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П'ятниця 03 вересня 2021 22:05
Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року. Зокрема, американські міністри приїдуть до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Свободу слова Савіка Шустера".

"Україна і Штати хочуть структурувати (відносини між країнами - ред.), тому починається структурний діалог. Вже до кінця року ключові американські та українські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджуватися домовленості з енергетики, з клімату, з економіки, з комерційної співпраці", - заявила Стефанішина.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Ганна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського та Байдена в США, шлях України в НАТО та інші актуальні теми.


Нагадаємо, раніше в "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про незалежність.


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