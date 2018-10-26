Комиссия по реорганизации "Укрэнерго" оставила Близнюка управляющим компании

Фото: Михаил Близнюк (mpe.kmu.gov.ua)

Скандал вокруг Укрэнерго продолжается

Комиссия по реорганизации (преобразованию) НЭК "Укренерго" оставила в силе решение о передаче полномочий по текущему управлению компанией заместителю министра энергетики и угольной промышленности Михаилу Близнюку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комиссии в Facebook.

"По итогам заседания комиссия по реорганизации (преобразованию) Национальной энергетической компании "Укрэнерго" оставила в силе предыдущее решение о передаче председателю указанной комиссии Михаилу Близнюку полномочий по текущему управлению компанией с целью качественного завершения процесса реорганизации", - говорится в сообщении.

Напомним, что Комиссия по реорганизации (преобразованию) "Укрэнерго" 18 октября приняла о переходе полномочий по управлению ГП "НЭК "Укрэнерго" к председателю Комиссии Михаилу Близнюку. После этого "Укрэнерго" обвинила комиссию в препятствовании корпоратизации компании.

Как писало РБК-Украина, контроль над "Укрэнерго" может получить заместитель министра энергетики Игоря Насалика Михаил Близнюк. По словам источников в правительстве и в энергетической отрасли, "происходит передел сфер влияния", и "Гройсман уже пообещал очень высокопоставленным людям, что именно Михаил Близнюк возьмет под контроль "Укрэнерго".