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Комісія з реорганізації буде розбиратися в роботі "Укренерго" - джерело

Новини » Політика    20.10.2018 - 09:32
Фото: "Укренерго" (УНІАН)
Фото: "Укренерго" (УНІАН)

Компанія переоцінила вартість необоротних активів, "порушила умови методики оцінки майна, неякісно та несвоєчасно готувала документи"

Комісія по реорганізації "Укренерго" буде розбиратися в роботі компанії через низку порушень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Енергетика розбрату: Як Кабмін перешкоджає реформам в держкомпанії "Укренерго".

У протоколі засідання Комісії по реорганізації "Укренерго" від 18 жовтня, копію якого має в своєму розпорядженні РБК-Україна, зазначено, що компанія переоцінила вартість необоротних активів "порушила умови методики оцінки майна, неякісно та несвоєчасно готувала документи".

""Укренерго" подала два різних баланси з оцінкою майна в Комісію. Різниця склала 32 мільярди гривень. Це - кримінальна відповідальність. Потрібно розібратися в тому, що відбувається на підприємстві насправді. Тому Комісія з реорганізації НЕК буде безпосередньо вникати в роботу держкомпанії", - пояснило РБК-Україна джерело в Міненерговугілля.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що оцінка майна ДП "НЕК "Укренерго" може завершитися до лютого 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради НЕК "Укренерго"

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