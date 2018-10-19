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Насалик прокомментировал ход корпоратизации "Укрэнерго"

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 17:17
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

По словам Насалика, с 31 октября начнется новая оценка имущества "Укрэнерго"

Оценка имущества ГП "НЭК "Укрэнерго" может завершиться до февраля 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"Она (комиссия - ред.) будет отвечать за реорганизацию, потому что за 9 месяцев они так и не осуществили реорганизацию. Посмотрите, что произошло на комиссии вчера - два аудиторских заключения по разной цене, которая отличается на миллиарды. Я утром говорил с премьером (относительно "Укрэнерго", - ред.)", - сказал он.

По словам Насалика, с 31 октября начнется новая переоценка имущества "Укрэнерго", которая может завершиться к февралю 2019 года.

"Думаю, мы все успеем... Я думаю, до февраля", - добавил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

Отметим, Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Укрэнерго" на заседании 3 октября. В набсовет вошли четыре независимых члена и три представителя правительства.

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