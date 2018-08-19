Из-за непогоды в Киеве на ул. Антоновича провалился асфальт

Комиссия "Киевавтодора" работает на перекрытом участке по ул. Антоновича, где из-за непогоды провалился асфальт. Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Как отмечается, на ул. Антоновича в Киеве сегодня около часа ночи обнаружили частичное обрушение асфальтового покрытия, движение транспорта перекрыто.

"По предварительному сообщению, причина - открытая траншея прокладки новых коммуникаций. Под дорогой находится множество коммуникаций: водопровод, ливневая и бытовая канализация", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте повреждения работает комиссия "Киевавтодора", которая должна оценить ситуацию и найти пути решения вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Антоновича в Киеве провалился асфальт. Кроме того, РБК-Украина в патрульной полиции столицы сообщили, что движение транспорта ограничено на участке от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры.

Отметим, в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный ливень, из-за чего в столице были затоплены улицы, водители были заблокированы в своих автомобилях. Кроме того, синоптики сообщили, что и сегодня в Киеве ожидается гроза.