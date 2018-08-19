В Киеве на ул. Антоновича из-за непогоды провалился асфальт, движение перекрыто

Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт

Из-за непогоды в Киеве на ул. Антоновича провалился асфальт, движение частично перекрыто. Об этом в Facebook сообщила журналист Анастасия Багаликая.

Как сообщает журналист, из-за непогоды на ул. Антоновича провалилася асфальт, что привело к перекрытию отдельного участка дороги - квартала от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры.

"На столбах фонарей возле Мегамаркета на Антоновича остались отметки из грязи. Можно понять, где бурлила вода. Но Мегамаркет сухой и целый. Работает. Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - написала она.

Фото: последствия непогоды в Киеве (facebook_Анастасия Багаликая)

Напомним, ранее в РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего были затоплены улицы в центре столицы. Кроме того, из-за непогоды в Киеве подтоплен паркинг в ТЦ "Гулливер". Отметим, подобный ливень прошел в Киеве также и в ночь на 16 августа. Тогда из-за непогоды в Киеве было повалено около 200 деревьев.

Отметим, по прогнозам синоптиков, гроза в Киеве ожидается и сегодня. В частности, в Киевской городской государственной администрации сообщили о возможных подтоплениях.