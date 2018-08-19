Непогода в Киеве: в полиции подтвердили ограничение движения на ул. Антоновича

На ул. Антоновича из-за непогоды поврежден асфальт

Патрульная полиция Киева подтвердила ограничение движения на ул. Антоновича, где из-за непогоды поврежден асфальт. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как сообщили в полиции, в Киеве на участке от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры в связи с повреждением асфальтового покрытия движение транспорта ограничено.

"Последняя информация, которая поступала к нам о том, что движение от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры в связи с повреждением асфальтового покрытия ограничено. Когда движение будет возобновлено пока неизвестно, однако информация меняется достаточно быстро. Но сколько времени движение будет перекрыто - я сказать не могу", - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Киеве на ул. Антоновича провалился асфальт, квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Из-за сильного ливня, который прошел в Киеве в ночь на 19 августа, в центр Киева были затоплены улицы, подтопленными был и паркинг в ТЦ "Гулливер".

Отметим, по данным синоптиков, сегодня в Киеве также ожидается гроза, снова возможно подтопление улиц.