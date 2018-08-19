Через негоду у Києві на вул. Антоновича провалився асфальт

Комісія "Київавтодору" працює на перекритій ділянці по вул. Антоновича, де через негоду провалився асфальт. Про це йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Як зазначається, на вул. Антоновича у Києві сьогодні близько першої години ночі виявили часткове обвалення асфальтового покриття, рух транспорту перекрито.

"За попереднім повідомленням, причина - відкрита траншея прокладання нових комунікацій. Під дорогою знаходяться безліч комунікацій: водопровід, зливова та побутова каналізація", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі на місці пошкодження працює комісія "Київавтодору", яка має оцінити ситуацію та знайти шляхи вирішення питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вул. Антоновича у Києві провалився асфальт. Крім того, РБК-Україна у патрульній поліції столиці повідомили, що рух транспорту обмежено на ділянці від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури.

Зазначимо, в ніч на 19 серпня у Києві пройшла сильна злива, через що у столиці були затоплені вулиці, водії були заблоковані у своїх автомобілях. Крім того, синоптики повідомили, що і сьогодні у Києві очікується гроза.