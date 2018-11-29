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У комісії ДБР вважають, що бюро зосередиться на військових злочинах

Новини » Політика    29.11.2018 - 10:59
У комісії ДБР вважають, що бюро зосередиться на військових злочинах
Фото: директор ДБР Роман Труба (president.gov.ua)

Провал ДБР в цьому напрямку дасть перевагу ідеї Військового бюро юстиції Матіоса

Державне бюро розслідувань (ДБР) в перший місяць зосередиться на військових злочинах, так як починає роботу в умовах воєнного стану. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "За законами воєнного часу: як буде працювати Державне бюро розслідувань".

Зазначимо, ДБР розпочало свою роботу в умовах воєнного стану. Секретар зовнішньої комісії з призначень в бюро Денис Монастирський вважає, що в перший місяць пріоритетом у роботі ДБР будуть військові злочини.

"До кінця року вони повинні опанувати військові злочини, тому що якщо за цим напрямком буде провал, то пан Матіос (військовий прокурор Анатолій Матіос, - ред.) вийде і скаже: ДБР не відбулося, давайте запускати моє Військове бюро юстиції, проект якого лежить у парламенті", - впевнений він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань з 27 листопада офіційно розпочало роботу в Україні.

Напередодні Кабмін схвалив запуск ДБР як правоохоронного органу. Таким чином, бюро надали повноваження для розслідування злочинів із сфери своєї компетенції.

 

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