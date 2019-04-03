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Комісар Ради Європи відвідала українських моряків в московському СІЗО

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 16:47
Комісар Ради Європи відвідала українських моряків в московському СІЗО
Фото: ДунЬя Міятович (coe.int)

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова і комісар РЄ Дунья Міятович відвідали моряків

Уповноваженая з прав людини в Росії Тетяна Москалькова і комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович в середу, 3 квітня, відвідали військовополонених українських моряків, які перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово". Про це повідомила прес-служба російського омбудсмена.

Повідомляється, що в ході зустрічі Міятович поспілкувалася з моряками, поставила питання про умови утримання, стан їх здоров'я та надання медичної допомоги.

"Моряки повідомили, що забезпечені продуктами харчування в повному обсязі, претензій до умов тримання немає, кожен день вони мають можливість виходити на прогулянки, в камерах є все необхідне: телевізор, холодильник, гаряча вода, електричні чайники, санвузли, індивідуальні спальні місця", - відзначили в прес-службі.

Крім того, зазначено, що моряки отримують продукти харчування від родичів і мають особисті рахунки.

"Їм забезпечуються зустрічі з адвокатами та українськими консулами, можливість вести листування з родичами. Комісар могла мати можливість задати всі питання і отримати на них вичерпні відповіді", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Полозов заявив, що Росія утримує моряків у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Додамо, українському военнопленному моряку Богдану Небилиці в СІЗО "Лефортово" не допустили адвоката Еміля Курбедінова. Адміністрація СІЗО не путила адвоката, пославшись на документи, які вони повинні були отримати від ФСБ.

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