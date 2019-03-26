ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К украинскому моряку Небылице не допустили адвоката

Новости » Общество    26.03.2019 - 16:22
К украинскому моряку Небылице не допустили адвоката
Фото: Богдан Небилця (Emil Kurbedinov/Facebook)

Администрация СИЗО не смогла четко назвать причину отказа

К украинскому военнопленному моряку Богдану Небылице сегодня, 26 марта, в СИЗО "Лефортово" не допустили адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.

Адвокат отметил, что администрация СИЗО не допустила его, сославшись на документы, которые они должны были получить от ФСБ.

"Я возвращаюсь домой так и не попав к своему подзащитному. Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдана, указав на какие-то документы, которые, то ли они не получили от ФСБ, то ли не успели подписать у себя в изоляторе. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени!", - написал Курбединов.

Он также сообщил, что зарегистрировал заявление на имя начальника СИЗО с соответствующим требованием разобраться в сложившейся ситуации.

"Потрачено два дня на поездку, деньги на проживание и перелеты, а Богдан не получил сегодня квалифицированную юридическую помощь своего адвоката и был лишен возможности получить информацию об уголовном деле, согласовать ряд  вопросов по готовящимся жалобам", - добавил Курбединов.

К украинскому моряку Небылице не допустили адвоката

РБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов заявил, что российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Сейчас в отношении всех военнопленных продолжается суд в РФ. Моряков удерживают в СИЗО "Лефортово", пока длится судебный процесс.

Посольство США призвало Россию немедленно освободить украинских моряков На восстановление моряка Сороки после операции понадобится до года, - адвокат
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины морякиадвокат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь