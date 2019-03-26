К украинскому моряку Небылице не допустили адвоката

Фото: Богдан Небилця (Emil Kurbedinov/Facebook)

Администрация СИЗО не смогла четко назвать причину отказа

К украинскому военнопленному моряку Богдану Небылице сегодня, 26 марта, в СИЗО "Лефортово" не допустили адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.

Адвокат отметил, что администрация СИЗО не допустила его, сославшись на документы, которые они должны были получить от ФСБ.

"Я возвращаюсь домой так и не попав к своему подзащитному. Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдана, указав на какие-то документы, которые, то ли они не получили от ФСБ, то ли не успели подписать у себя в изоляторе. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени!", - написал Курбединов.

Он также сообщил, что зарегистрировал заявление на имя начальника СИЗО с соответствующим требованием разобраться в сложившейся ситуации.

"Потрачено два дня на поездку, деньги на проживание и перелеты, а Богдан не получил сегодня квалифицированную юридическую помощь своего адвоката и был лишен возможности получить информацию об уголовном деле, согласовать ряд вопросов по готовящимся жалобам", - добавил Курбединов.

РБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов заявил, что российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Сейчас в отношении всех военнопленных продолжается суд в РФ. Моряков удерживают в СИЗО "Лефортово", пока длится судебный процесс.