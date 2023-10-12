Комісія Конгресу рекомендує США підготуватися до одночасної війни з Китаєм і РФ, - Reuters

Сполучені Штати Америки мають підготуватися до можливої одночасної війни з Росією і Китаєм. Для цього необхідно розширити свої Збройні сили та модернізувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що таке рішення ухвалила призначена Конгресом США двопартійна комісія зі стратегічної політики.

Її доповідь з'явилася на тлі напруженості у відносинах із Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Високопоставлений чиновник, який брав участь у доповіді, відмовився повідомити, чи свідчать брифінги розвідки про будь-яку співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї.

"Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн", - сказав чиновник.

На це знадобиться значна кількість ресурсів

Reuters пише, що отримані результати перевернуть нинішню стратегію національної безпеки США, яка закликає до перемоги в одному конфлікті і стримування іншого.

Також це потребуватиме величезного збільшення витрат на оборону за невизначеної підтримки Конгресу.

"Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції", - заявили колишня помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Меделін Кридон.

Конфлікт між США та Китаєм та підтримка України

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться на Тайвань.

Нещодавно стало відомо, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.