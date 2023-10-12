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Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ, - Reuters

Четверг 12 октября 2023 21:54
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Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ, - Reuters Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки должны подготовиться к возможной одновременной войне с Россией и Китаем. Для этого необходимо расширить свои Вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такое решение приняла назначенная Конгрессом США двухпартийная комиссия по стратегической политике.

Ее доклад появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения недоразумений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший в докладе, отказался сообщить, свидетельствуют ли брифинги разведки о каком-либо сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.

"Мы обеспокоены. Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", - сказал чиновник.

На это потребуется значительное количество ресурсов

Reuters пишет, что полученные результаты перевернут нынешнюю стратегию национальной безопасности США, которая призывает к победе в одном конфликте и сдерживанию другого.

Также это потребует огромного увеличения расходов на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

"Мы осознаем бюджетные реалии, но мы также считаем, что нация должна делать эти инвестиции", - заявили бывшая помощница министра обороны по глобальным и стратегическим вопросам Мэделин Кридон.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что спад в экономике Китая уменьшает вероятность того, что Пекин вторгнется на Тайвань.

Недавно стало известно, что сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.

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