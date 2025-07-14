Комісія БЕБ відмовилася змінювати переможця конкурсу, якого відхилив Кабмін

Очільниця комісії Лаура Стефан зазначила, що комісія вже завершила свою роботу та виконала завдання. Вона наголосила, що всі кандидати на посаду голови БЕБ проходили спеціальну перевірку у травні 2025 року.

"Я не бачу, щоб у комісії були можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу. Ми подали нашу пропозицію на розгляд Кабміну, тому комісія нічого більше нічого не може зробити на цьому етапі", - сказала Стефан.

За її словами, коли приймалося кінцеве рішення та з'явився лист від СБУ щодо російського паспорта батька Цивінського, комісія знала про це, адже така інформація вже з'являлася в публічному просторі від початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Рішення щодо повернення листа Кабміну та супровідних документів підтримали всі шість членів комісії на засіданні в понеділок, 14 липня.