Комиссия БЭБ отказалась менять победителя конкурса, которого отклонил Кабмин

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности отказалась пересматривать кандидатуру победителя Александра Цивинского. Кабмин отклонил предложение о его назначении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.
Руководительница комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия уже завершила свою работу и выполнила задание. Она подчеркнула, что все кандидаты на должность главы БЭБ проходили специальную проверку в мае 2025 года.
"Я не вижу, чтобы у комиссии были возможности возвращаться к предыдущим этапам конкурса. Мы подали наше предложение на рассмотрение Кабмина, поэтому комиссия ничего больше ничего не может сделать на этом этапе", - сказала Стефан.
По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ о российском паспорте отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
Решение о возвращении письма Кабмина и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник, 14 июля.
Напомним, что ранее комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности приняла окончательное решение. Победителем конкурса стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
Как известно, 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
Позже комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление о победителе конкурса, но Кабмин не утвердил Александра Цивинского на должность.
Правительство обратилось к комиссии с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.
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