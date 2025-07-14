Комиссия БЭБ отказалась менять победителя конкурса, которого отклонил Кабмин

Руководительница комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия уже завершила свою работу и выполнила задание. Она подчеркнула, что все кандидаты на должность главы БЭБ проходили специальную проверку в мае 2025 года.

"Я не вижу, чтобы у комиссии были возможности возвращаться к предыдущим этапам конкурса. Мы подали наше предложение на рассмотрение Кабмина, поэтому комиссия ничего больше ничего не может сделать на этом этапе", - сказала Стефан.

По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ о российском паспорте отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Решение о возвращении письма Кабмина и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник, 14 июля.