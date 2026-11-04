У Комишувасі зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії 2 листопада

"На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії", - зазначив він.

Начальник ОВА додав, що пошукові роботи на місці російського удару тривають.

Нагадаємо, в понеділок, 2 листопада, Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під удар потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

За словами президента Володимира Зеленського, російські окупанти знали, що в цьому місці кожного тижня видають гуманітарку.