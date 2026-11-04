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У Комишувасі зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії 2 листопада

12:04 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Комишуваха після ворожих авіаударів (t.me/dsns_telegram)

У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського удару в понеділок, 2 листопада, зросла до 37 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії", - зазначив він.

Начальник ОВА додав, що пошукові роботи на місці російського удару тривають.

Нагадаємо, в понеділок, 2 листопада, Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під удар потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

За словами президента Володимира Зеленського, російські окупанти знали, що в цьому місці кожного тижня видають гуманітарку.

Зазначимо, ввечері у вівторок, 3 листопада, Семікін розповів, що зниклими безвісти у Комишувасі вважаються 58 людей.

Він додав, що проведення рятувальних робіт ускладнюють ворожі безпілотники, оскільки ворог посилив атаки на місце трагедії.

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Запорізька областьВійна в Україні