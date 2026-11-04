В Камышевахе возросло количество погибших в результате удара России 2 ноября

"На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных в этой страшной трагедии", - отметил он.

Начальник ОВА добавил, что поисковые работы на месте российского удара продолжаются.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты знали, что в этом месте каждую неделю выдают гуманитарку.