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В Камышевахе возросло количество погибших в результате удара России 2 ноября

12:04 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Камышеваха после вражеских авиаударов (t.me/dsns_telegram)

В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского удара в понедельник, 2 ноября, возросло до 37 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина.

"На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных в этой страшной трагедии", - отметил он.

Начальник ОВА добавил, что поисковые работы на месте российского удара продолжаются.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты знали, что в этом месте каждую неделю выдают гуманитарку.

Отметим, вечером во вторник, 3 ноября, Семикин рассказал, что пропавшими без вести в Камышевахе считаются 58 человек.

Он добавил, что проведение спасательных работ усложняют вражеские беспилотники, поскольку враг усилил атаки на место трагедии.

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