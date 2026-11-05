UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Комишувасі зросла кількість загиблих через авіаудар РФ, під завалами ще є люди

11:55 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Комишувасі зросла кількість загиблих через авіаудар РФ (ДСНС)

У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада зросла до 42 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

У Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних заходів після російського авіаудару.

Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл.

Під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Роботи не припиняються.

Авіаудар по Комишувасі

Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих внаслідок ворожого авіаудару, а ще понад 30 - під завалами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька областьАвіаудариВійна в Україні