У Комишувасі зросла кількість загиблих через авіаудар РФ, під завалами ще є люди

У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада зросла до 42 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
У Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних заходів після російського авіаудару.
Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл.
Під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Роботи не припиняються.
Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.
Раніше повідомлялося про 40 загиблих внаслідок ворожого авіаудару, а ще понад 30 - під завалами.