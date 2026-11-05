В Комышевахе возросло количество погибших из-за авиаудара РФ, под завалами еще есть люди

Авиаудар по Камышевахе

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате вражеского авиаудара, а еще более 30 - под завалами.