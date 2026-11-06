У Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ

Авіаудар по Комишувасі

Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

Раніше повідомлялося про 42 загиблих внаслідок ворожого авіаудару, а ще понад 30 шукали під завалами.