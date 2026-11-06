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В Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ

11:30 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Камышевахе уже более 50 погибших в результате авиаудара РФ (ГСЧС)

В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 53 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

"Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышувахе 2 ноября", - сообщил Семикин.

По его словам, уже пятые сутки на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Авиаудар по Камышевахе

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышувахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

Ранее сообщалось о 42 погибших в результате вражеского авиаудара, а еще более 30 искали под завалами.

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