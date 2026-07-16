Комісар ЄС розкрив, що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною

Нещодавні досягнення України проти російського флоту та енергетичної інфраструктури РФ ставлять Київ у сильнішу позицію на потенційних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса на Euronews.

Європейський комісар з питань оборони позитивно оцінив глибокі удари Сил оборони України по території Росії.

"Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні півроку завдяки глибоким ударам", - сказав Кубілюс.

За його словами, такий розвиток подій має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення.

"Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення - що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", - наголосив єврокомісар.

Кредит на 90 мільярдів євро для України

ЄС планує надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на тлі триваючого повномасштабного вторгнення Росії. З цієї суми 60 мільярдів євро призначені на оборону.