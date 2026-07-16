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Комиссар ЕС раскрыл, что заставит Путина согласиться на переговоры с Украиной

19:10 16.07.2026 Чт
2 мин
В ЕС отмечают, Путин уже не может достичь целей, которые ставил в начале войны
aimg Валерия Абабина
Комиссар ЕС раскрыл, что заставит Путина согласиться на переговоры с Украиной Фото: Украинский военный руководит БПЛА (Getty Images)
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Недавние достижения Украины против российского флота и энергетической инфраструктуры РФ ставят Киев в более сильную позицию на потенциальных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса на Euronews.

Европейский комиссар по обороне положительно оценил глубокие удары Сил обороны Украины по территории России.

"Впечатляет то, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря глубоким ударам", - сказал Кубилюс.

По его словам, такое развитие событий должно стать четким сигналом Путину и его окружению.

"Такое развитие событий должно быть четким аргументом для Путина и его окружения – что оно не способно достичь никакого значительного прогресса в своих военных целях, и именно тогда должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире", - подчеркнул еврокомиссар.

Кредит на 90 миллиардов евро для Украины

ЕС планирует предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России. Из этой суммы 60 миллиардов евро назначены на оборону.

Кроме того, на этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен посетила столицу Украины и объявила о соглашении с Киевом об использовании дронов.

Напомним, в июне Путин заявил об отказе вести переговоры на условиях Украины - несмотря на усиливающиеся удары ВСУ по стратегическим объектам в глубине территории РФ.

Позже кремлевский диктатор также отверг идею перемирия вдоль линии фронта, поскольку, по данным Reuters, хочет захватить весь Донбасс.

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