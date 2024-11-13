Комісар ЕКОВАС повторив російські наративи про "геноцид на Донбасі", МЗС України відреагувало

Комісар політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), під час конференції у Сочі, повторив російські наративи щодо "геноциду на Донбасі". Керівництво організації повинно засудити ці ганебні висловлювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Як й згадувалось вище, МЗС обурене заявою Абдуля Фатау Мусаха на адресу України щодо "геноциду на Донбасі", "державному тероризмі" й причетності до дестабілізації африканських країн, оскільки відповідні слова лише тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю.

"Подібні зневажливі та брехливі заяви також дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам дійсності, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, рішеннях інших міжнародних організацій", - додає відомство.

МЗС України вимагає від керівництва ЕКОВАС засудити слова комісара й надалі уникати подібних заяв, які суперечать духу дружби й взаємоповаги між Україною та Африканським континентом.

Відносини між Україною та Африкою

Відносини між Україною та африканськими країнами значно активізувалися після початку повномасштабної війни у 2022 році. Цей розвиток частково зумовлений необхідністю посилити міжнародну підтримку України, зменшити вплив Росії на світову політику та економіку, а також знайти нові ринки для українських товарів, особливо в умовах обмеженого доступу до традиційних ринків.

У 2022-му колишній голова МЗС України Дмитро Кулеба здійснив перше африканське турне від початку повномасштабної війни. Також він ще двічі відвідував континент у 2023-му.