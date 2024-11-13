Комиссар ЭКОВАС повторил российские нарративы о "геноциде на Донбассе", МИД Украины отреагировал
Комиссар политических вопросов, мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), во время конференции в Сочи, повторил российские нарративы о «геноциде на Донбассе». Руководство организации должно осудить эти позорные высказывания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Как и упоминалось выше, МИД возмущено заявлением Абдуля Фатау Мусаха в адрес Украины о "геноциде на Донбассе", "государственном терроризме" и причастности к дестабилизации африканских стран, поскольку соответствующие слова лишь тиражируют российскую пропаганду, которая не имеет ничего общего с действительностью.
"Подобные пренебрежительные и лживые заявления также дискредитируют их автора, ведь противоречат фактам действительности, зафиксированным в многочисленных резолюциях Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, решениях других международных организаций", - добавляет ведомство.
МИД Украины требует от руководства ЭКОВАС осудить слова комиссара и в дальнейшем избегать подобных заявлений, которые противоречат духу дружбы и взаимоуважения между Украиной и Африканским континентом.
Отношения между Украиной и Африкой
Отношения между Украиной и африканскими странами значительно активизировались после начала полномасштабной войны в 2022 году. Это развитие частично обусловлено необходимостью усилить международную поддержку Украины, уменьшить влияние России на мировую политику и экономику, а также найти новые рынки для украинских товаров, особенно в условиях ограниченного доступа к традиционным рынкам.
В 2022-м бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил первое африканское турне с начала полномасштабной войны. Также он еще дважды посещал континент в 2023-м.
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