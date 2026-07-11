Комфортна температура, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні 12 липня

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.