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Комфортна температура, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні 12 липня

15:26 11.07.2026 Сб
1 хв
Дощі не відступають. А як щодо спеки?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 12 липня (Getty Images)

В Україні завтра, 12 липня, місцями очікуються дощі та грози. Водночас повітря прогріє до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні завтра очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.

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