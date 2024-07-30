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Комфортна погода та опади. Синоптик розповіла, де чекати на дощі сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 30 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

30 липня в Україні буде комфортна погода не вище +29 градусів. Також у частині регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22...+28 градусів, у південній частині +26...+29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями у Харківській області", - розповіла вона.

На решті території України переважатиме суха погода.

Важливо

За даними синоптика, у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.

У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градусів.

Погода протягом тижня

Впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів, на півдні та південному сході +28...+33 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, з нового тижня Україна опиниться "в тилу" атмосферного фронту. Через це погода матиме свої особливості. Докладний прогноз на робочий тиждень - читайте у матеріалі.

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