Комфортна погода та опади. Синоптик розповіла, де чекати на дощі сьогодні

"30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22...+28 градусів, у південній частині +26...+29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями у Харківській області", - розповіла вона.

На решті території України переважатиме суха погода.

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За даними синоптика, у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.

У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градусів.