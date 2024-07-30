Комфортная погода и осадки. Синоптик рассказала, где ждать дожди сегодня

"30 июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22...+28 градусов, в южной части +26...+29 градусов. Дожди, кое-где с грозами, пройдут в северных областях, кое-где в центральной части и местами в Харьковской области", - рассказала она.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Важно

По данным синоптика, во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 м/с.

В Киеве 30 июля предполагается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 градусів.