ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комфортна погода та опади. Синоптик розповіла, де чекати на дощі сьогодні

Україна, Вівторок 30 липня 2024 07:00
UA EN RU
Комфортна погода та опади. Синоптик розповіла, де чекати на дощі сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 30 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

30 липня в Україні буде комфортна погода не вище +29 градусів. Також у частині регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22...+28 градусів, у південній частині +26...+29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями у Харківській області", - розповіла вона.

На решті території України переважатиме суха погода.

Важливо

За даними синоптика, у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.

У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градусів.

Погода протягом тижня

Впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів, на півдні та південному сході +28...+33 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, з нового тижня Україна опиниться "в тилу" атмосферного фронту. Через це погода матиме свої особливості. Докладний прогноз на робочий тиждень - читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Росіяни досягли успіхів у районі Авдіївки, захопили завод у Вовчанську: карти ISW
Росіяни досягли успіхів у районі Авдіївки, захопили завод у Вовчанську: карти ISW
DAILY
Борис Філатов: Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Борис Філатов: Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії