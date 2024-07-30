Комфортна погода та опади. Синоптик розповіла, де чекати на дощі сьогодні
30 липня в Україні буде комфортна погода не вище +29 градусів. Також у частині регіонів можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22...+28 градусів, у південній частині +26...+29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями у Харківській області", - розповіла вона.
На решті території України переважатиме суха погода.
Важливо
За даними синоптика, у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 м/с.
У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градусів.
Погода протягом тижня
Впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів, на півдні та південному сході +28...+33 градусів.
Як повідомляло РБК-Україна, з нового тижня Україна опиниться "в тилу" атмосферного фронту. Через це погода матиме свої особливості. Докладний прогноз на робочий тиждень - читайте у матеріалі.
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