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Комфортная погода и осадки. Синоптик рассказала, где ждать дожди сегодня

Украина, Вторник 30 июля 2024 07:00
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Комфортная погода и осадки. Синоптик рассказала, где ждать дожди сегодня Фото: какой будет погода в Украине 30 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

30 июля в Украине будет конмфортная погода не выше +29 градусов. Также в части регионов вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"30 июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха, в течение дня +22...+28 градусов, в южной части +26...+29 градусов. Дожди, кое-где с грозами, пройдут в северных областях, кое-где в центральной части и местами в Харьковской области", - рассказала она.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Важно

По данным синоптика, во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 м/с.

В Киеве 30 июля предполагается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 градусів.

Погода в течение недели

В течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, на юге и юго-востоке +28...+33 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, с новой недели Украина окажется "в тылу" атмосферного фронта. Из-за этого у погоды будут свои особенности. Подробный прогноз на рабочую неделю - читайте в материале.

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