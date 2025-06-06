Комфорт навіть у плацкарті? Що змінилось у поїздах УЗ і як знайти вагон з кондиціонером

Як УЗ підготувала вагони до літньої спеки

Українцям розповіли, що напередодні літнього сезону та ймовірної спеки спеціалісти "Укрзалізниці" завершили підготовку вже понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами:

провели їхню перевірку;

здійснили сервісне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції.

УЗ підготувала понад 1100 вагонів з кондиціонерами (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що змінилось у міжнародних вагонах "Укрзалізниці"

Згідно з інформацією УЗ, у 22 міжнародних вагонах було встановлено акумулятори збільшеної ємності.

Уточнюється, що вони дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок (наприклад, при проходженні митниці).

"Такі акумулятори будуть найближчим часом встановлені ще у 23 вагонах міжнародного напряму", - наголосили в "Укрзалізниці".

Зміни, запроваджені у міжнародних вагонах УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чи стануть більш комфортними подорожі у плацкарті

Пасажирам повідомили, що раніше кондиціонування у плацкартних вагонах "Укрзалізниці" не передбачалося. Проте тепер рішення для розв'язання цієї проблеми знайдене.

"Встановлено промислові кондиціонери", - пояснили в УЗ.

Уточнюється, що:

4 таких вагони - вже готові до рейсів;

ще 2 таких вагони - на завершальному етапі робіт.

"Планується розширення цього підходу на інші типи вагонів", - додали в "Укрзалізниці".

Деякі плацкартні вагони УЗ отримали кондиціонери (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як знайти та купити квиток у вагоні з кондиціонером

Для того, щоб знайти вагон з кондиціонером під час купівлі квитка на той чи інший потяг, необхідно шукати відповідну позначку зі "сніжинкою":

у застосунку "Укрзалізниці";

на офіційному сайті.

"Вона означає, що у вагоні працює кондиціонер", - пояснили в УЗ.

Як знайти вагон УЗ з кондиціонером (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що зміниться для пасажирів на початку подорожі

Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили, що у вагонних дільницях працюють колонки з напругою 380 В - для підключення вагонів.

Зазначається, що це дає змогу охолодити їх перед подачею на перон.

"Так, ще не всі вагони мають системи охолодження, але ми щодня працюємо над оновленням і модернізацією парку. Подорожуйте комфортно разом з "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)