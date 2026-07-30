Комета вперше в історії змінила напрямок обертання: вчені знайшли пояснення

Як газові струмені розвернули комету?

Дослідник Девід Джуїтт із Каліфорнійського університету проаналізував дані телескопа Hubble за 2017 рік. Саме тоді комета 41P проходила найближчу до Сонця точку - перигелій.

Науковець з'ясував, що причиною реверсного обертання стали газові випаровування. Вони виривалися з крижаного ядра під дією сонячного тепла.

"Струмені газу, що вириваються з поверхні, можуть діяти як маленькі двигуни", - пояснив автор дослідження д-р Девід Джуїтт.

"Якщо вони розподілені нерівномірно, то можуть кардинально змінити обертання комети. Це схоже на штовхання каруселі: якщо вона крутиться в один бік, а ви почнете тиснути проти руху, то зможете її сповільнити, зупинити та розвернути", - додав він.

Окрім зворотного руху, поверхня 41P виявилася менш активною у 2017 році порівняно з даними 2001 року. Зазвичай такі зміни займають сотні років, однак тут вони відбулися всього за 25.

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Загроза розпаду комети

Комп'ютерне моделювання свідчить про небезпечні наслідки для космічного об'єкта. Через швидкість обертання відцентрові сили можуть просто розірвати комету на шматки.

Учені припускають два гіпотетичні сценарії: комета або виділяє аномально багато газу або є уламком більшого об'єкта, який відколовся давніше.

Звідки прилітає 41P?

Комета 41P походить із Поясу Койпера, який розташований на відстані 30-50 астрономічних одиниць від Сонця.

Орбіта повертає її до внутрішньої системи кожні 5,4 року, тому її називають короткоперіодичною. Загалом науковці каталогізували від 4 000 до 5 000 таких об'єктів.

Ще далі розташована Хмара Оорта - її зовнішня межа пролягає на відстані 100 000 астрономічних одиниць від Сонця. Звідти прилітають довгоперіодичні комети, подорож яких триває тисячі років.