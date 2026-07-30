Комета впервые в истории изменила направление обращения: ученые нашли объяснение

Как газовые струи развернули комету?

Исследователь Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета проанализировал данные телескопа Hubble за 2017 год. В это время комета 41P проходила ближайшую к Солнцу точку - перигелий.

Ученый выяснил, что причиной реверсного вращения стали газовые испарения. Они вырывались из ледяного ядра под действием солнечного тепла.

"Струи газа, вырывающиеся с поверхности, могут действовать как маленькие двигатели", - пояснил автор исследования д-р Дэвид Джуитт.

"Если они распределены неравномерно, то могут кардинально изменить вращение кометы. Это сродни толканию карусели: если она крутится в одну сторону, а вы начнете давить против движения, то сможете ее замедлить, остановить и развернуть", - добавил он.

Кроме обратного движения поверхность 41P оказалась менее активной в 2017 году по сравнению с данными 2001 года. Обычно такие изменения занимают сотни лет, однако здесь они произошли всего за 25.

Читайте больше: Полет на Марс под угрозой: ученые обнаружили критическую проблему со скафандрами

Угроза распада кометы

Компьютерное моделирование свидетельствует об опасных последствиях для космического объекта. Из-за скорости вращения центробежные силы могут просто разорвать комету на куски.

Ученые предполагают два гипотетических сценария: комета или выделяет аномально много газа или является обломком более отколовшегося объекта.

Откуда прилетает 41P?

Комета 41P происходит из Пояса Койпера, расположенного на расстоянии 30-50 астрономических единиц от Солнца.

Орбита возвращает ее во внутреннюю систему каждые 5,4 года, поэтому ее называют короткопериодической. В целом, ученые каталогизировали от 4 000 до 5 000 таких объектов.

Еще дальше расположено Облако Оорта - его внешняя граница пролегает на расстоянии 100 000 астрономических единиц от Солнца. Оттуда прилетают долгопериодические кометы, путешествие которых длится тысячи лет.