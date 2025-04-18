Комерційна стратегія "Нафтогазу" потребує перегляду в умовах газового дефіциту, - експерт

"На жаль, в нас зараз така склалася ситуація, що ми не маємо можливості купити, лише заповнювати газом власного видобутку", - наголосив експерт.

За його словами, цьому сприяють два фактори - наслідки російських обстрілів і вкрай низький рівень газу в підземних сховищах після зими.

"Перший фактор – це велика руйнація об'єктів газовидобутку. Десь у нас скоротився видобуток після ударів рашистів на 40%, але зараз десь на 40-50% вже відновився газовидобуток за інформацією компанії НАК "Нафтогаз України", - розповів Омельченко.

Другий фактор - критичний дефіцит у сховищах.

"Звичайні роки у нас після опалювального сезону залишалося в підземних сховищах понад 3,5 мільярди кубічних метрів. То в цьому році залишилося там 700-800 мільмлн йонів кубічних метрів. І це теж серйозна проблема", - зазначив він.

Для того, щоб уникнути кризи наступного опалювального сезону, Україна має вже зараз щодня імпортувати близько 25 млн кубометрів газу.

"Це потрібно щодоби імпортувати, вже починаючи з сьогоднішнього дня, близько 25 мільйонів кубічних метрів, а також знайти десь 2 мільярда євро", - пояснив Омельченко.

Водночас, за його словами, "Нафтогаз" не має достатніх фінансових ресурсів:

"Знайшли тільки на сьогодні 400 млн євро - це Норвезький фонд і ЄБРР. Де знайти інші гроші, поки що невідомо", - додав він.

Експерт вважає, що поточна модель ринку себе вичерпала, адже покладає всю відповідальність за імпорт газу лише на одного гравця.

"Мені здається, тут потрібно міняти і комерційну стратегію НАК "Нафтогазу", а також змінювати модель ринку природного газу, для того, щоб підключалися для виконання цього важливого завдання не тільки компанія "Нафтогаз", а також і великі споживачі природного газу, і трейдери, і українські трейдери, і міжнародні трейдери, і біржі", - вважає Омельченко.

Нагадаємо, ексміністерка енергетики Ольга Буславець заявила, що інвестори не готові вкладати в український газовидобуток, якщо не буде зрозумілих правил гри, захисту капіталу та прозорої цінової політики, наближеної до умов на європейських ринках.