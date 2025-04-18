Коммерческая стратегия "Нафтогаза" требует пересмотра в условиях газового дефицита, - эксперт

"К сожалению, у нас сейчас такая сложилась ситуация, что мы не имеем возможности купить, только заполнять газом собственной добычи", - подчеркнул эксперт.

По его словам, этому способствуют два фактора - последствия российских обстрелов и крайне низкий уровень газа в подземных хранилищах после зимы.

"Первый фактор - это большое разрушение объектов газодобычи. Где-то у нас сократилась добыча после ударов рашистов на 40%, но сейчас где-то на 40-50% уже восстановилась газодобыча по информации компании НАК "Нафтогаз Украины", - рассказал Омельченко.

Второй фактор - критический дефицит в хранилищах.

"Обычные годы у нас после отопительного сезона оставалось в подземных хранилищах более 3,5 миллиарда кубических метров. То в этом году осталось там 700-800 миллиардов кубических метров. И это тоже серьезная проблема", - отметил он.

Для того, чтобы избежать кризиса следующего отопительного сезона, Украина должна уже сейчас ежедневно импортировать около 25 млн кубометров газа.

"Это нужно ежесуточно импортировать, уже начиная с сегодняшнего дня, около 25 миллионов кубических метров, а также найти где-то 2 миллиарда евро", - пояснил Омельченко.

В то же время, по его словам, "Нафтогаз" не имеет достаточных финансовых ресурсов:

"Нашли только на сегодня 400 млн евро - это Норвежский фонд и ЕБРР. Где найти остальные деньги, пока неизвестно", - добавил он.

Эксперт считает, что текущая модель рынка себя исчерпала, ведь возлагает всю ответственность за импорт газа только на одного игрока.

"Мне кажется, здесь нужно менять и коммерческую стратегию НАК "Нафтогаза", а также менять модель рынка природного газа, для того, чтобы подключались для выполнения этой важной задачи не только компания "Нафтогаз", а также и крупные потребители природного газа, и трейдеры, и украинские трейдеры, и международные трейдеры, и биржи", - считает Омельченко.

Напомним, экс-министр энергетики Ольга Буславец заявила, что инвесторы не готовы вкладывать в украинскую газодобычу, если не будет понятных правил игры, защиты капитала и прозрачной ценовой политики, приближенной к условиям на европейских рынках.