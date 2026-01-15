Комендантську годину в Україні не скасують, але можливі винятки

Кулеба взяв участь у першому засіданні штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві під головуванням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Сфокусувалися на першочергових рішеннях: прискоренні відновлювальних робіт, формуванні резервів обладнання та координації з міжнародними партнерами. У таких умовах критично важливі чітка взаємодія всіх служб і єдиний план дій.

Окремий блок, за словами Кулеби, - посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Також за дорученням президента Володимира Зеленського окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - заначив віцепрем'єр.

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності - за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів незламності.

"Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", - наголосив Кулеба.