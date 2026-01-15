Комендантский час в Украине не отменят, но возможны исключения

В Украине режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время возможны исключения во время длительных отключений тепла или электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Кулеба принял участие в первом заседании штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве под председательством министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Сфокусировались на первоочередных решениях: ускорении восстановительных работ, формировании резервов оборудования и координации с международными партнерами. В таких условиях критически важны четкое взаимодействие всех служб и единый план действий.
Отдельный блок, по словам Кулебы, - усиление защиты энергетической инфраструктуры.
Также по поручению президента Владимира Зеленского отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и работы Пунктов Незламности.
"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - отметил вице-премьер.
По его словам, речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:
"Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.
Кроме того, Зеленский сообщил, что в некоторых городах и общинах Украины могут отменить комендантский час. Такое решение возможно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
Президент также заявил, что в Украине изменят правила относительно комендантского часа на фоне сильных морозов.