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Из-за комендантского часа отменили два поезда Киев - Львов. Рейс на Перемышль состоится

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Киев, Суббота 26 марта 2022 13:35
Из-за комендантского часа отменили два поезда Киев - Львов. Рейс на Перемышль состоится Фото: два Интерсити из Киева во Львов отменили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за усиленного комендантского часа в Киеве, который действует с 20:00 26 марта до 07:00 28 марта, могут быть внесены изменения в график поездов. Уже известно об отмене двух рейсов на Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В частности, в этот период вход на ж/д вокзалы Киева и посадка на поезда будет разрешена только транзитным пассажирам и тем, кто попал на вокзал до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Кроме того, временно не будут ходить рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов. Поезд №715 в Перемышль будет курсировать по графику, посадка возможна в том числе на промежуточных станциях.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" запустила продажу билетов на рейс до польского Перемышля.

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Киев Укрзализныця
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