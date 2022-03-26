Через комендантську годину скасували два поїзди Київ - Львів. Рейс на Перемишль відбудеться

Через посилену комендантську годину в Києві, яка діє з 20:00 26 березня до 07:00 28 березня, можуть бути внесені зміни в графік поїздів. Вже відомо про скасування двох рейсів на Львів.

Зокрема, в цей період вхід на залізничні вокзали Києва і посадка на поїзди буде дозволена лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Крім того, тимчасово не ходитимуть рейси Інтерсіті+ №717 та №743 з Києва до Львова. Поїзд № 715 до Перемишля курсуватиме за графіком, посадка можлива в тому числі на проміжних станціях.