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УЗ открывает продажу билетов на Интерсити Киев-Пшемысль

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Киев, Среда 23 марта 2022 12:25
УЗ открывает продажу билетов на Интерсити Киев-Пшемысль Фото: УЗ открывает продажу билетов на Интерсити Киев-Пшемысль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ сообщением Киев - Пшемысль. Он будет отправляться со столичного вокзала ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Поезд №715 будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30", - говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что билеты уже доступны на сайте, а также в чат-ботах в Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

Напомним, ранее Укрзализныця запустила в Киеве рейсы Дарница - Святошин.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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