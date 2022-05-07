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Комендантский час в Одессе и области на 9 мая: озвучены основные ограничения

Фото: в Одессе и области вводят длительный комендантский час (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе и области вводят длительный комендантский час. Он продлится на территории Одессы и области более суток - с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Комендантский час накладывает ряд ограничений на работу транспорта, предприятий и организаций, рынков и на правила выгула собак.

Общественный транспорт

9 мая будет остановлена ​​работа железнодорожного вокзала Одессы и автостанций и автовокзалов, расположенных на территории Одессы и Одесской области.

Не будут работать пригородные и междугородные маршруты на территории Одесской области.

В городе Одесса будет обеспечено дежурство подвижного состава КП "Одесгорэлектротранс" на основных маршрутах города.

Ограничение движения по городу

Перемещение пешком, общественным и личным транспортом - ограничивается и разрешается только при наличии документов, удостоверяющих необходимость такого перемещения (направление на лечение, командировочные удостоверения, удостоверения работника предприятия непрерывного цикла и т.д.).

Работа предприятий в Одессе и области

Без изменений в Одессе и в Одесской области будут работать предприятия и организации критической инфраструктуры - скорая помощь, ГСЧС и т.д.

Больницы и аптеки работают в штатном режиме.

Запрещается работа и посещение рынков, заведений общепита, кафе, ресторанов, торгово-развлекательных (развлекательных) заведений, парков отдыха, спортивных заведений, магазинов, торговых точек и АЗС.

Выгул собак

Выгул собак разрешается вблизи дома, не удаляясь от места жительства с максимально коротким временем прогулки. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Другое

Разрешается проведение весенних полевых работ, выгул и выпас домашних животных и скота (при наличии не более трех сопровождающих людей), а также разрешено перемещение для обеспечения мероприятий по обеспечению пищей и лечению животных.

Проведение запланированных захоронений и связанных с ними ритуальных мер разрешается при наличии минимально необходимого количества присутствующих (близкие родственники и друзья).

Напомним, 7 мая в Одессе начали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Жители утверждают, что видят ракеты над городом.

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